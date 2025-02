Abel vê jogadores do Palmeiras recuperando nível e reforça uso do Paulista como preparação para o ano

Nomeando atletas, Abel revelou que alguns deles ainda tentam recuperar a forma ideal. Enquanto isso, exaltou as exibições de Facundo Torres e Richard Ríos que, para ele, estão prontos. Aníbal Moreno, por exemplo, fez boa temporada em 2024, mas tem tido exibições abaixo neste início de ano.

"A minha função é arranjar recursos com o que temos. Mas não significa que internamente não andamos atentos às oportunidades do mercado para agregar valor como foi hoje a exibição do Facundo. Apareceu bem, fisicamente bem. Vai nos ajudar, seguramente. O Aníbal que está recuperando a forma. Chegou com os pneus baixos. O Ríos é o oposto. Nossos jogadores ainda não estão todos no mesmo nível, é notório. Vamos fazer isso, essa é minha função. Saber onde estamos e onde queremos ir".

"O Flaco fez uma cirurgia no nariz, perdeu 5kg de massa e está em baixa de forma. Cada vez que coloco ele, ao invés de ajudar, parece ao contrário. As críticas caem sobre ele, perde confiança. Então, o melhor é ficar fora, começar a treinar, ganhar consistência e quando tiver condições de ir para o jogo", concluiu.