Zubeldía explica substituição polêmica em derrota para o Santos: "Boa alternativa"

Luis Zubeldía explicou por que decidiu sacar Pablo Maia para a entrada de Ferreira logo no início do segundo tempo da derrota do São Paulo para o Santos, por 3 a 1, neste sábado, na Viva Vila Sorte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Depois dessa alteração, o São Paulo, muito mais ofensivo, sem um de seus volantes e com um atacante a mais em campo, ofereceu menos resistência ao Santos, que chegou ao terceiro gol justamente com um passe de Diego Pituca para Guilherme.

A substituição irritou ainda mais os torcedores são-paulinos pelo fato de Oscar, antes mais à frente, ter sido recuado para formar uma espécie de dupla de volantes com Alisson.