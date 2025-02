Vinícius Lira recebe elogios de Caixinha e pode receber mais minutos no Santos após lesão de Souza

Com desfalques na lateral-esquerda, o técnico Pedro Caixinha deu a Vinícius Lira, Menino da Vila, sua primeira chance como titular na equipe profissional do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado, na Viva Viva Sorte. O garoto recebeu elogios do treinador, que deve lhe dar mais minutos em campo.

O Peixe não pôde contar com Souza, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, nem com Escobar, que trata de um edema muscular. O primeiro passará por uma cirurgia e deve desfalcar a equipe por cerca de três meses. Enquanto o argentino tem a expectativa de retornar contra o Botafogo-SP.

"O (Vinícius) Lira já tinha jogado no jogo anterior. É um jogador da seleção sub-17 do Brasil. Na primeira oportunidade que teve de treinar com a equipe gostei muito das características dele. Para além disso, gostei do caráter dele", disse Caixinha.