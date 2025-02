United é derrotado em casa pelo Crystal Palace e perde posição na tabela da Premier League

Com a derrota, o United permanece com 29 pontos em 24 jogos, ocupando apenas a 13ª colocação. O Crystal Palace ultrapassou os Red Devils na tabela e estão uma posição acima, com 30 pontos em 24 partidas.

O próximo jogo do United é neste sexta-feira (07), quando receberá o Leicester City, às 17h (de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Por sua vez, o Crystal Palace só jogará no dia 10 de fevereiro (segunda-feira), contra o Doncaster, às 16h45, tamém pela Copa da Inglaterra.

O jogo

Aos 20 minutos de jogo, o Crystal Palace chegou com perigo. Após jogada de Kamada, Tyrick Mitchell finalizou com perigo e a bola passou rente a trave do goleiro André Onana.

Com 19 minutos do segundo tempo, o Palace abriu o marcador. Lacroix cabeceou no travessão após cobrança de falta. No rebote, Mateta empurrou para o fundo das redes.

Por fim, aos 44, Muñoz recebeu em profundidade e deixou Mateta sem goleiro para ampliar e fechar a partida.