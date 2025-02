Interino do Botafogo aponta pouco tempo de preparação: 'Ficou evidente'

O tempo de preparação menor em relação ao Flamengo pesou. Na avaliação de Carlos Leiria, técnico do Botafogo, esse fator entra na análise da derrota para o rival por 3 a 1, neste domingo, em Belém, pela Supercopa Rei.

Em função do ano histórico de 2024, em que ganhou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Botafogo se apresentou em 2025 depois da data de reapresentação do rival. Isso em função da disputa da Copa Intercontinental e do período de férias para o elenco.

"Sabíamos da dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente dez dias de preparação para uma partida importante. Isso ficou evidente. Teremos um próximo encontro no dia 12 (Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca) e isso certamente vai diminuir a distância que teve do período de retorno nosso, para fazer a nossa pré-temporada, em virtude das conquistas do ano passado", afirmou Leiria, durante coletiva após o jogo.