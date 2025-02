Sport reprova decisão do governo estadual de proibição da torcida após briga com torcedores do Santa Cruz

Neste domingo, o Sport divulgou uma nota oficial reprovando a decisão do governo de Pernambuco após os episódios de violência com torcedores do Santa Cruz. O estado proibiu a presença dos torcedores do Leão nos próximos cinco jogos da equipe na Ilha do Retiro.

Sport e Santa Cruz se enfrentaram neste sábado, no estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O jogo terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0. Contudo, antes do clássico, torcedores de ambos os times protagonizaram episódios de violência.

Após o jogo, o Sport divulgou uma nota de repúdio ao ocorrido. O clube cobrou uma atitude imediata por parte das autoridades para encontrar os responsáveis, independente se forem torcedores do Leão ou do Santa Cruz.