Santos informa procedimento cirúrgico em Pedro Caixinha

Após a vitória no clássico contra o São Paulo neste sábado por 3 a 1, o Santos informou que o técnico Pedro Caixinha teve de passar por um procedimento cirúrgico oftalmológico na manhã deste domingo, em um hospital na Baixada Santista.

De acordo com o Peixe, o treinador passou por cirurgia para corrigir um deslocamento de retina no olho esquerdo. O procedimento foi realizado pela equipe médica chefiada pelo professor dr. Luiz Roberto Colombo Barboza (Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro titular da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo).

"O técnico Pedro Caixinha passou por procedimento cirúrgico oftalmológico de descolamento de retina do olho esquerdo. A cirurgia foi realizada neste domingo (2) pela manhã, no Hospital Oftalmológico Visão Laser, referência em oftalmologia, pela equipe médica chefiada pelo professor dr. Luiz Roberto Colombo Barboza", disse o Santos em comunicado.