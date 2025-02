Samuel Xavier analisa situação do Fluminense no Carioca após empate com Boavista: "Deu uma complicada"

A quatro pontos do G4, o Fluminense vive situação delicada no Carioca, o que põe pressão no time para os dois clássicos que tem em sequência, sendo o primeiro contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

"Jogo da vida. É início de ano, mas é jogo do ano. Clássico a gente tem de vencer. A gente está com esse incômodo de não conseguir as vitórias em clássicos, mas agora é estudar o Vasco, fazer um grande jogo e vencer", concluiu Samuel Xavier.

Depois do Vasco, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo, no sábado, dia 8, no Maracanã. O Flu já vive um momento de pressão em 2025.