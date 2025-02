Português será apresentado nesta segunda pelo São Paulo, mas ainda não está próximo de estrear

O São Paulo apresentará o lateral direito Cédric Soares nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O jogador português assinou contrato de apenas três meses e não disputa uma partida oficial há quase um ano. Por isso, o técnico Luis Zubeldía não planeja utilizá-lo no curto prazo.

"Todavia lhe falta um pouco. Também não é como se eu tenha visto muitos treinamentos, então me atreveria dizer que, todavia, lhe faltam mais minutos com os companheiros. A partir daí pode jogar algum jogo. Mas, hoje, acredito que não está pronto. Mas, é futebol e o futebol te surpreende. Às vezes posso ver mais dois ou três treinamentos e me convencer de que ele pode jogar", comentou Zubeldía.

Cédric Soares é visto pela diretoria do São Paulo como uma oportunidade de mercado. O clube precisava contratar um lateral direito após a saída de Rafinha e o empréstimo de Moreira ao Porto. Desta forma, a alta cúpula tricolor decidiu abrir as portas do CT da Barra Funda para que o português de 33 anos pudesse entrar em forma e mostrar que pode ser útil. Não à toa ele se dispôs a assinar um contrato válido somente até abril, quando o Paulistão chegará ao fim.