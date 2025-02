Oncins elogia Brasil após eliminação na Copa Davis e torce para ter confronto em casa

O Brasil foi eliminado após Rafael Matos e Marcelo perderem de virada para os franceses Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Hebert, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Na abertura da disputa entre os países, João Fonseca (N. 99 no ranking da ATP) e Thiago Wild (N. 76) foram derrotados, sábado, por Ugo Humbert (N.15) e Arthur Fils (N.19), respectivamente. Agora, a equipe brasileira terá que disputar uma repescagem com um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I em setembro.

Com esse resultado, a França atinge os três pontos no confronto contra o Brasil e avança para as oitavas de final da competição. Os franceses enfrentarão a Croácia, que se classificou neste domingo ao superar a Eslováquia por 3 a 1.

O time brasileiro vai jogar, em setembro, uma repescagem com um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I.