Novorizontino x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

O Corinthians se encontra na segunda posição do grupo A, com 15 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. Na tabela geral, o Timão está na terceira colocação, atrás também do São Bernardo, que tem as mesmas 15 unidades.

Por conta do curto tempo de recuperação e do clássico contra o Palmeiras que será disputado na quinta-feira, o Corinthians terá uma equipe alternativa em Novo Horizonte. A expectativa é que alguns jovens da base e atletas com pouca minutagem ganhem oportunidade.

Para o duelo, além dos jogadores preservados, o Corinthians não terá o meia Rodrigo Garro (transição física), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho), o meio-campista Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) e o lateral direito Matheuzinho (incômodo no músculo posterior da coxa esquerda).

Já o Novorizontino do técnico Eduardo Baptista está na segunda posição do grupo C, com nove pontos. Após perder na estreia, a equipe de Novo Horizonte defende uma invencibilidade de cinco partidas, com duas vitórias e três empates. O São Paulo lidera a chave, com 10 unidades e um jogo a menos.

No último embate entre as equipes, em 2024, o Novorizontino levou a melhor por 3 a 1 em plena Neo Química Arena. O revés na primeira fase do Estadual foi o estopim para o técnico Mano Menezes ser desligado pela diretoria do Timão.

FICHA TÉCNICA