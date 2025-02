Minas vence o Barueri e assume a liderança da Superliga feminina de vôlei

Apesar do resultado elástico, o Minas não teve vida fácil contra o Barueri. As visitantes começaram melhor e largaram frente no início da partida. A equipe mandante se recuperou, mas chegou no final do primeiro set ainda em desvantagem. Contudo, conseguiu virar nos últimos pontos e fechou a etapa inicial com vitória por 25 a 23.

Na frente do placar, o Minas iniciou o segundo set melhor e não ficou em desvantagem em nenhuma ocasião. A equipe manteve o ritmo para fechar com triunfo por 25 a 19 e abrir 2 a 0.

As mandantes mantiveram o controle do jogo no terceiro set e chegaram a abrir seis pontos de vantagem (21 a 15). No entanto, o Barueri reagiu e empatou o jogo (22 a 22), mas não impediu a vitória do Minas, que fez 25 a 23 e saiu de quadra com os três pontos.