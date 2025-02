Marseille ganha do Lyon e mantém diferença para o líder PSG no Francês

Neste domingo, o Olympique Marseille superou o Lyon por 3 a 2, no Stade Vélodrome, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Os gols do time da casa foram marcados por Greenwood, Rabiot e Luis Henrique, enquanto Tolisso e Lacazette, de pênalti, anotaram para os visitantes.

O Marseille, assim, chegou aos 40 pontos, 10 a menos que o líder Paris Saint-Germain (PSG). Pela próxima rodada do Francês, a equipe enfrenta o Reims às 11h (de Brasília) deste domingo, no Groupama Stadium.

Já o Lyon segue na sétima posição, com 30 pontos. A diferença de pontos para o Lille, primeiro time na zona de classificação da Champions, aumentou para cinco. O time volta a campo às 16h45 de domingo para enfrentar o Angers, no Stade Raymond Kopa, pelo Francês.