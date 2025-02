Luka Doncic por Anthony Davis: Mavericks e Lakers fazem troca histórica na NBA

Jogadores não sabiam da troca

Ainda segundo Charania, nenhum dos envolvidos da troca sabiam da negociação. O astro LeBron James foi pego de surpresa ao saber da saída de AD, seu principal companheiro nas últimas seis temporadas e meia. Luka Doncic e Davis também não sabiam que seriam trocados e teriam ficado extremamente chateados com seus respectivos times por não os consultar. Eles pararam de seguir as franquias no Instagram. O esloveno estaria 'completamente devastado e abalado' com a negociação.

Agora, Luka Doncic se junta ao Los Angeles Lakers do astro LeBron James, que segue em busca de seu quinto título no esporte. Por sua vez, Anthony Davis jogará com o armador Kyrie Irving em Dallas, contribuindo para um melhor desempenho defensivo do time.