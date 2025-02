Líder, Sporting confirma favoritismo e ganha do Farense pelo Português

Com vantagem confortável na liderança do Português, o Sporting pressionou o Farense no campo de defesa e, logo aos 11 minutos, abriu o placar com Fresneda, que marcou pela primeira vez no clube.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Diomande ampliou o resultado parcial. Nos acréscimos da primeira etapa, o Farense conseguiu diminuir o placar com o brasileiro Lucas Áfrico.

Na volta do segundo tempo, o Sporting seguiu dominando a partida, mas sem a mesma criatividade. Já os visitantes arriscaram ainda menos, não conseguindo aproveitar alguns contra-ataques. Então, aos 42 minutos, Conrad Harder fez o terceiro para os donos da casa.