Leonardo Gonçalves perde na final e é vice-campeão do Grand Slam de judô de Paris

Neste domingo, o judoca brasileiro Leonardo Gonçalves (100 kg) ficou com o vice-campeonato do Grand Slam de Paris. O atleta perdeu na final da categoria meio-pesado para Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos.

Medalhista olímpico por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Gonçalves faturou a primeira medalha do Brasil no ano. O judoca falou sobre o alto nível da competição.

"É um Grand Slam fortíssimo, muito tradicional do circuito. Foi minha primeira final em Grand Slam, e já sendo aqui em Paris. Para mim, é muito gratificante para o começo do trabalho do ciclo. Eu sei que ele é muito longo, mas começar com o pé direito é muito importante para mim. Muito obrigado pela torcida de todo mundo. Vamos em busca de mais", disse.