Tênis de mesa: Calderano e Bruna Takahashi vencem em estreia nas duplas em Singapura

Hugo Calderano é o sexto colocado no ranking mundial individual masculino, enquanto Bruna Takahashi é 23ª colocada no feminino. Eles não disputavam juntos um torneio de duplas mistas de uma etapa do circuito internacional desde o Aberto da Hungria, em 2019.

"Acho que foi uma ótima partida. Não jogamos muitas vezes juntos, então foi um pouco diferente para nós dois, mas acho que fizemos um bom trabalho. Estou feliz por vencermos a nossa primeira partida no WTT", disse Hugo após o jogo.

No individual masculino, o próximo compromisso de Hugo no WTT Singapura Smash será contra o português Marcos Freitas (54º do ranking), nesta segunda-feira, às 7h35 (de Brasília). Já Bruna estreará no individual feminino diante da austríaca Sofia Polcanova (14ª), também nesta segunda, às 9h20.