Giro: Ceará goleia o Barbalha e avança à semifinal do Cearense

O Ceará garantiu a classificação antecipada à semifinal do Campeonato Cearense. Neste domingo, o Vozão goleou o Barbalha por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada. Pedro Henrique, ex-Corinthians, Aylon (2x), Guilherme e Matheus Araújo marcaram os gols do jogo.

Com a vitória, a equipe da capital chegou a doze pontos em quatro jogos e não pode mais ser alcançada pelos demais adversários. O time lidera o Grupo A, com sete pontos a mais que o segundo colocado. O Barbalha ocupa a quarta posição do Grupo B, com quatro pontos.

Agora o Ceará vira a chave e passa a focar na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, o Vozão recebe o CSA pela segunda rodada do torneio. Depois, no próximo sábado, o time encerra a primeira fase do Cearense com o clássico contra o Fortaleza. Nesta mesma data, o Barbalha encara o Maracanã também pelo Estadual.