Fluminense marca no fim, busca empate com o Boavista e chega ao terceiro jogo sem vitória no Carioca

O Fluminense lutou até o fim e empatou com o Boavista por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Flu precisou insistir até acertar a pontaria para impedir a derrota. Entretanto, segue amargando uma série de três jogos sem vencer. Parte da torcida vaiou o time após a partida.

Após sofrer com a "lei do ex" e sair atrás do placar, o Fluminense contou com o talento de Riquelme, que entrou no intervalo, para chegar ao empate. Ele deu um bolão para Gabriel Fuentes, outra alteração de Mano Menezes, que apenas serviu Samuel Xavier, que deixou tudo igual.

O Fluminense agora soma três rodadas sem vencer - vinha de derrota para o Botafogo e de empate com o Madureira. Com sete pontos, o Flu está na nona colocação, a quatro pontos do Maricá, quarto colocado e que ainda joga na rodada - visita o Madureira, nesta segunda-feira. O Boavista, por sua vez, tem oito pontos e está na oitava colocação.