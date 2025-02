Flamengo vence o Botafogo com dois de Bruno Henrique e ganha o tri da Supercopa

Por falar em títulos, a Supercopa Rei também é especial para a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Eles chegaram a 14 conquistas pelo Flamengo e se tornaram os jogadores com mais taças pelo clube. Zico, Júnior e Gabigol têm 13 títulos cada um.

A conquista da Supercopa Rei (duelo entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior) também garantiu uma bolada ao Flamengo, que faturou cerca de R$ 12 milhões pelo título, enquanto o Botafogo faturou R$ 6,05 milhões. Por sinal, o Fla é o maior campeão da Supercopa e garantiu o terceiro título do torneio (já havia vencido em 2020 e em 2021).

O Flamengo, agora, volta as atenções para o Campeonato Carioca. O próximo compromisso é contra a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Botafogo, por sua vez, enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Moça Bonita.

O duelo entre Botafogo e Flamengo

O técnico Carlos Leiria promoveu a estreia de Artur no Botafogo, enquanto Lucas Halter foi mantido na zaga (Bastos, em processo de recondicionamento físico, ficou no banco). Já Filipe Luís apostou na trinca ofensiva formada por Michael, Plata e Bruno Henrique no Flamengo. Arrascaeta, que aprimora a forma física, iniciou entre os reservas. No aquecimento, Gerson sentiu um incômodo na perna direita, mas foi para o jogo.

A primeira investida de perigo foi rubro-negra. Wesley recebeu pela direita e cruzou, mas ninguém conseguiu completar. A bola passou perigosamente pela área e saiu pela linha de fundo, à direita. A pressão inicial do Flamengo deu resultado. Aos nove minutos, Bruno Henrique recebeu, passou pela marcação, invadiu a área e foi derrubado por Lucas Halter. Pênalti. Bruno Henrique cobrou, John ainda tocou nela, mas não evitou: 1 a 0.