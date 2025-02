Flamengo encurta distância para o Palmeiras em ranking de maiores campeões nacionais

O Flamengo conquistou neste domingo a Supercopa Rei ao vencer o Botafogo, por 3 a 1, no Mangueirão. Com mais esse título, o Rubro-Negro encurtou a distância para o Palmeiras, que lidera a lista de maiores campeões nacionais, com 20 taças. A equipe carioca agora tem 17 títulos nacionais.

Agora, a equipe alviverde tem quatro taças a mais que o vice-líder da lista, o Flamengo. A última vez que os times estiveram frente a frente definindo algum título, o Palmeiras levou a melhor e foi justamente na Supercopa de 2023. Na ocasião, a equipe paulista venceu por 4 a 3, no Mané Garrincha.

O título deste domingo recolocou o Flamengo como líder entre os times brasileiros que mais levantaram taças nacionais no século XXI. Neste período, o Rubro-Negro faturou dez taças desse nível, enquanto o Verdão tem nove no mesmo recorte.