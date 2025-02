Decisivo, Bruno Henrique se emociona com mais um título pelo Flamengo: "Como se fosse meu primeiro"

O Flamengo conquistou a Supercopa Rei pela terceira vez em sua história. Neste domingo, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém, no Pará. Autor de dois gols, Bruno Henrique se emocionou com a conquista.

"É como se fosse meu primeiro título com a camisa do Flamengo. Isso que me emociona, isso que me incentiva para poder entrar em campo, dar o meu melhor com esse manto. Então, estou muito feliz por mais uma conquista com a camisa do Flamengo. Eu levo esse título para minha família, meus amigos, para toda a Nação", afirmou o atacante, ao Premiere.

No primeiro tempo, Bruno Henrique sofreu pênalti, cobrou e abriu o placar. Na sequência, ele recebeu de Michael e bateu no ângulo: golaço. O Flamengo dominou o rival, especialmente na etapa inicial, e conquistou uma vitória categórica.