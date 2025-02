Danilo comemora primeiro título pelo Flamengo e exalta Bruno Henrique

Danilo jogou poucos minutos e já ganhou o primeiro título com a camisa do Flamengo. Recém-chegado, ele entrou nos acréscimos da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, em Belém, pela Supercopa Rei. O vitorioso zagueiro, de 33 anos, comemorou a conquista, agradeceu ao elenco e exaltou Bruno Henrique, autor de dois gols.

"Incrível chegar e ganhar pelo meu clube de coração, agradeço ao elenco, ao Bruno Henrique, ao Filipe. Eles me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo. Eu tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no fim do jogo. Se você ver o comportamento dele durante o jogo você entende por que esse time ganhou tanto e continua sempre pronto para vencer, porque tem um comportamento de querer mais, um comportamento que não diferencia dos outros jogadores que são mais jovens, são mais novos, ao contrário, dá o exemplo e se dedica, sempre com humildade, sempre com vontade de fazer melhor. Então essa é uma grande explicação para o Flamengo estar há tanto tempo vencendo ou tão perto de vencer", afirmou Danilo, ao SporTV.