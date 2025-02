Coritiba sofre goleada do Cianorte e deixa de subir posições no Campeonato Paranaense

O Coritiba foi goleado pelo Cianorte por 4 a 1 na noite deste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Municipal Albino Turbay. Assim, o Coxa desperdiçou a chance de subir posições no Estadual.

O Cianorte abriu o placar aos 24 minutos de jogo, com Anderson Salles, em cobrança de falta no canto inferior do goleiro Benassi. O Coritiba empatou aos 44, com Brenno, que recebeu passe de Caio Matheus e finalizou com a esquerda, no ângulo.

Os mandantes voltaram a marcar aos 24 minutos da segunda etapa, com Mikael, que aproveitou cobrança de falta de Gabriel Ramos. O time ampliou aos 26, dessa vez com o atacante Vinícius Faria em forte chute.