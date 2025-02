Corinthians supera campanha do Paulista de 2024 com seis jogos a menos

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste no último sábado (1), o Corinthians já superou a campanha do Campeonato Paulista de 2024, quando sequer avançou para a fase de mata-mata. O Timão ultrapassou a pontuação da edição passada do Estadual com seis jogos a menos.

Em 2024, o Corinthians fechou o Paulista com 14 pontos em 12 jogos (quatro vitórias, dois empates e seis derrotas). A equipe ficou na terceira posição do grupo D, atrás de Red Bull Bragantino (21) e Inter de Limeira (17). Na classificação geral, o time alvinegro ficou em 10º.

Já em 2025, a campanha do Corinthians é excelente, pelo menos até o momento. A equipe está em segundo lugar no Grupo A, com 15 pontos, empatada com o líder Mirassol, mas atrás devido ao critério de saldo de gols. Na tabela geral, o Timão ocupa a terceira posição, atrás também do São Bernardo, que tem 15 pontos, mas leva vantagem no saldo.