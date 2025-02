Comissão técnica do Corinthians não teme falta de eficiência e prega cautela com o uso de jovens

"Não preocupa, estamos no começo da temporada, esses jogos não são fáceis. Os espaços são curtos. Já temos 15 pontos, mais do que fizemos ano passado no Paulista. Temos que dar valor, nenhum jogo é fácil, custa ganhar. Temos que dar muito valor ao que estamos fazendo. Claramente gostaríamos de mais, mas é só o começo, estamos tranquilos", disse Emiliano Díaz.

Contabilizando todas as vitórias da equipe no Estadual até aqui, em nenhuma o Corinthians finalizou menos de 15 vezes, e em todas o time venceu por um gol de diferença. Mais: em nenhum triunfo o conjunto de Ramón anotou mais de dois gols.

Outro tópico que vem sendo abordado por imprensa e torcedores é a utilização dos meninos da base, especialmente os que subiram da Copinha para treinar com o profissional. Questionado sobre o tema, Emiliano deixou claro que não quer queimar etapas com os garotos que terminaram a Copa São Paulo com o vice-campeonato para o rival São Paulo.

"A gente tem que se adaptar ao jogo. É um time grande, precisamos vencer sempre. Os meninos precisam entrar quando a estrutura está feita, se não você queima o menino. Com o time maduro, gostamos de trabalhar com os garotos. E eles estão evoluindo. Não é fácil colocar no momento errado, pode queimar. Vamos nos adaptando à medida que passa o torneio", comentou Emiliano.

Contra o Noroeste, o meia Luiz Eduardo fez sua estreia entre os profissionais do Corinthians, entrando na reta final de partida. O lateral direito João Vitor "Jacaré" e o atacante Gui Negão também foram relacionados.

Logo após a Copinha, além dos citados, os seguintes nomes foram chamados para treinar com o profissional: Kauê (goleiro), Fernando Vera (zagueiro), Guilherme Gama (zagueiro), Luiz Gustavo Bahia (volante), Yago (volante), Dieguinho (meia) e Nicollas (ponta).