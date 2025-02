Com húngara, Stefani vence ucranianas na decisão e conquista o WTA 500 de Linz

Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira Luisa Stefani conquistou neste domingo o título do WTA 500 de Linz. Na decisão, elas venceram as irmãs ucranianas Nadiia e Lyudmila Kichenok por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/4.

O torneio conquistado na Áustria é o primeiro de Stefani desde o WTA 1.000 de Doha, vencido em fevereiro do ano passado, e o 10º de WTA na carreira da tenista em 18 finais disputadas. Ela tem ainda o título de duplas mistas do Australian Open 2023, alcançado com Rafael Matos, e a única medalha olímpica do tênis brasileiro, garantida Tóquio 2021, com Laura Pigossi.

Na semifinal do WTA 500 de Linz, Stefani e Babos ganharam da tcheca Katerina Siniakova, número 1 do mundo, e da chinesa Shuai Zhang - a tcheca tem dez títulos de Grand Slam e vinha do troféu do Australian Open. Com o título, a brasileira subirá para o 27º lugar no ranking mundial a ser divulgado nesta segunda-feira.