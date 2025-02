Com gols de Dudu e Gabigol, Cruzeiro vence Uberlândia de virada pelo Mineiro

O Uberlândia surpreendeu logo no início do jogo. Aos 11 minutos, aproveitando uma falha da defesa do Cruzeiro, Fernandinho fez o desarme e encontrou Jean Silva, que, dentro da área, precisou apenas completar para o fundo das redes, abrindo o placar para o time visitante.

Só que o Cruzeiro reagiu pouco depois. Aos 22, Bolasie recebeu cruzamento, tentou ajeitar para cima para finalizar com uma bicicleta, mas não conseguiu. Na sobra, porém, Matheus Henrique apareceu para completar para o gol e empatar o jogo.

Antes do intervalo, o Cruzeiro ainda conseguiu virar a partida. Eduardo finalizou, e a bola bateu no braço do jogador do Uberlândia. O árbitro marcou pênalti, e Gabigol foi para a cobrança, deslocando o goleiro para ir ao vestiário com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o técnico Wesley Carvalho promoveu algumas substituições. Dudu foi um dos jogadores acionados e foi justamente de seus pés que saiu o terceiro e último gol do Cruzeiro. Aos 33 minutos, Marquinhos cruzou no segundo pau para o camisa 7 chegar cabeceando firme e ainda contar com o desvio do zagueiro antes de estufar as redes. Foi o primeiro tento do ex-Palmeiras com a camisa do Cabuloso.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 3 X 1 UBERLÂNDIA