Com dois de Estêvão, Palmeiras goleia o Guarani e volta a vencer no Paulista antes de Derby

Neste domingo, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista após dois jogos ao golear o Guarani, por 4 a 1, pela sexta rodada da competição. Richard Ríos, Mauricio e Estêvão (duas vezes) fizeram os gols palmeirenses no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Deni Júnior anotou para os mandantes.

A equipe palmeirense vinha de derrota contra o Novorizontino e empate diante do Red Bull Bragantino. Com o triunfo sobre o Bugre, o time comandado por Abel Ferreira chega a 11 pontos no Grupo D e se mantém na vice-liderança, atrás do São Bernardo, que tem 15. O Guarani cai para a segunda posição do Grupo B, com sete pontos, atrás do Santos.

O Palmeiras, agora, passa a pensar no clássico contra o Corinthians. O Derby, válido pela sétima rodada do Estadual acontece nesta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Guarani entra em campo no mesmo dia para enfrentar o Água Santa, às 19h30, novamente no Brinco de Ouro.