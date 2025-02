Charles valoriza rodízio da comissão técnica do Corinthians: "Precisamos ficar bem fisicamente"

O volante Charles, que entrou na segunda etapa da vitória do Corinthians sobre o Noroeste, valorizou o rodízio que a comissão técnica vem fazendo no Campeonato Paulista. Pensando na parte física dos atletas, Ramón Díaz tem optado por alternar escalações para rodar o time.

Contra o Noroeste, em Itaquera, o Corinthians entrou em campo com diversos titulares. A principal ausência na equipe que iniciou o confronto foi Yuri Alberto, que atuou contra a Ponte Preta e ficou como alternativa no banco de reservas no último sábado.

"A gente não tem tem tempo para treinar, a pré-temporada foi curta e vamos no adaptando com o decorrer das partidas. Mas acho que a comissão vem conseguindo rodar todo mundo, dando oportunidade, isso vai ser importante para o final da temporada. Temos grandes competições, jogos importantes. É importante a gente estar bem fisicamente para ajudar. Queremos conquistar grandes coisas esse ano", disse Charles, que costuma fazer parte do "time B".