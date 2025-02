Carille avalia possibilidade de escalar Coutinho e Payet no Vasco

Desde o retorno de Philippe Coutinho, em 2024, uma pergunta é recorrente no Vasco: é possível escalar Coutinho e Payet? Neste sábado, no decorrer do duelo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o técnico Fábio Carille lançou o francês e manteve Coutinho em campo. Na coletiva após o empate por 2 a 2, Carille afirmou que eles podem jogar juntos.

Fim de jogo em Cariacica!