Capitão, Gerson enaltece Filipe Luís no Flamengo e revela esforço para jogar a Supercopa Rei

"Foi o que falei no vestiário antes do jogo. Essa é a minha terceira taça desta competição, mas, para mim, quando visto essa camisa aqui e entro em campo é como se fosse o meu primeiro dia, o meu primeiro jogo, a minha primeira final. E para mim é gratificante. No meu modo de pensar, em momentos assim, não é pressão nenhuma. Pressão é quando eu era menino e sabia que minha família depositava todas as fichas em mim. Pressão é que um pai de família sai às 3h para trabalhar em busca do alimento para casa. Isso que é pressão. Isso que eu vivo é um privilégio. Eu sonhei com isso. Falei no vestiário: sonhamos com isso, em ser jogador. Hoje, realizamos o nosso sonho, estamos disputando uma final por um dos maiores clubes do mundo. Então isso não é pressão, é um privilégio", acrescentou.

Antes de a bola rolar neste domingo, Gerson sentiu a perna direita no aquecimento. O meia revelou um esforço para poder ajudar o Flamengo a ganhar mais um título.

"A pré-temporada vem sendo pegada. Eu senti ontem já no bobinho. Hoje, quando dei um passe normal, eu senti mais um pouquinho também, mas no vestiário eu tomei uma injeção, falei que ia no meu limite e graças a Deus consegui ir até o fim", declarou.