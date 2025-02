Caixinha destaca coletivo do Santos em vitória e confirma Neymar contra o Botafogo-SP: "Vai jogar"

A torcida santista não vê a hora de poder ver Neymar em campo com a camisa 10 do Santos. Neste sábado, após a chegada do atleta ao clube, o Peixe venceu o São Paulo de virada por 3 a 1. O técnico Pedro Caixinha valorizou o feito da equipe e revelou que o astro estará em campo no próximo compromisso da equipe, que será na quarta-feira.

"Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para ter esse processo de treino. Já analisamos e falamos com ele, e vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que o acompanham para ter essa integração na nossa dinâmica para que ele tenha esse espaço de treino e possa estra conosco. Junto dele, esperamos ter o retorno do Escobar e do Thaciano", contou Caixinha.

Thaciano se recupera de uma inflamação na coxa esquerda, enquanto Escobar trata de um edema muscular. O treinador, porém, não estará à beira do gramado. O português foi expulso da partida logo aos seis minutos do primeiro tempo depois de fortes cobranças à arbitragem. Quem deve comandar a equipe deve ser Pedro Malta, auxiliar técnico.