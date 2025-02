Botafogo x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à Supercopa do Brasil

O time principal do Flamengo estreou mais cedo em 2025 e venceu o Volta Redonda no último sábado, pelo Estadual. O técnico Filipe Luis, porém, optou por poupar seus principais jogadores na rodada do meio da semana e chega com a equipe descansada.

No Rubro-Negro, Carlos Alcaraz, negociado com o Everton, da Inglaterra, não foi relacionado para a decisão. Além do meia argentino, o lateral Matís Viña e o atacante Pedro se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm uma data para o retorno aos gramados.

No Botafogo, o elenco campeão em 2024 sofreu várias baixas importantes. O atacante Luiz Henrique e o meia Almada serão as principais ausências para esta temporada, mas a lista é mais longa. Tchê Tchê, Rafael, Adryelson, Gatito Fernández, Hugo, Eduardo, Tiquinho Soares e Júnior Santos são outros nomes de peso que deixaram o clube, além do técnico Artur Jorge.

Para a partida de domingo, o técnico Carlos Leiria pode contar com o zagueiro angolano Bastos, que está liberado para retornar aos gramados. Ele pode formar a zaga ao lado de Alexander Barboza, do contrário, Lucas Halter será o titular.