Inter vence o Avenida no Beira-Rio em terceira vitória seguida no Gaúcho

O único gol do jogo saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Após troca de passes, Bernabei recebeu na esquerda e arriscou de muito longe. A bola desviou na marcação do Avenida no meio do caminho, matou o goleiro e morreu no fundo das redes.

Após o gol, o Inter seguiu insistindo no ataque em busca do segundo tento. A equipe colorada chegou a acertar a trave, mas não conseguiu ampliar o marcador. Vitória magra da equipe no Beira-Rio.