Barcelona vence o Alavés e segue na perseguição contra o Real pelo Espanhol

Jogando em casa, no estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu Alavés por 1 a 0 neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol do jogo foi marcado por Robert Lewandowski.

Com a vitória, o Barcelona segue na cola do Real Madrid, que possui quatro pontos de diferença. Os catalães possuem 45 pontos em 22 partidas, na terceira posição. O Alavés é o 18º colocado, com 21 pontos em 22 jogos.

O próximo compromisso do Barcelona é nesta quinta-feira, quando visitará o Valencia, às 17h30 (de Brasília), pela Copa do Rei da Espanha. Por sua vez, o Alavés jogará apenas no próximo domingo (09), quando receberá o Getafe, às 10h, pelo Campeonato Espanhol.