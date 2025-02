Autor do gol do título da Supercopa, Luiz Araújo destaca recuperação e projeta ano especial pelo Flamengo

Luiz Araújo entrou na reta final do jogo e marcou o terceiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, em Belém, pela Supercopa Rei. Por sinal, um belo gol.

Aos 37 minutos, apenas três depois de entrar, Luiz Araújo roubou a bola de Lucas Halter, invadiu a área e tocou por cobertura. Um golaço também para coroar uma retomada. No ano passado, o atacante sofreu uma lesão séria, uma fratura na cartilagem do joelho direito, em setembro.

"Sem palavras. Vivi um momento muito difícil, que foi a lesão, uma lesão muito séria, mas, graças a Deus, junto com a minha família ali, trabalhei muito, fiz muito esforço para me recuperar e estar 100%. Hoje, acho que fui coroado com esse golaço e o mais importante, como falei em um entrevista no jogo passado, que a gente ia levar esse título para a Nação e graças a Deus mais um título com a camisa do Flamengo, para começar o ano com o pé direito, porque eu tenho certeza que esse ano de 2025 vai ser um grande ano para todos nós", afirmou, à TV Globo.