Athletico-PR vence o Andraus e entra na zona de classificação do Paranaense

Pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR superou o Andraus neste domingo por 3 a 1, no Estádio Vila Capanema. Alan Kardec, Luiz Fernando e João Cruz marcaram para o Furacão, enquanto Vinicius Kiss foi às redes para a equipe de Campo Largo.

A vitória faz com que o Athletico-PR assuma o quinto lugar do Estadual com 12 pontos, entrando assim na zona de classificação para a próxima fase da competição. O Furacão volta a campo nesta quinta, às 20h (de Brasília), quando recebe o São Joseense na Ligga Arena, pelo Paranaense.

Com quatro pontos, o Andraus ocupa a 11ª posição. A equipe é a primeira da zona de rebaixamento do Campeonato. O time visita na próxima quarta-feira o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, às 20h (de Brasília), também pelo Estadual.