Artilheiro, Guilherme celebra boa fase e exalta poder de reação do Santos em virada contra o São Paulo

Guilherme elogiou o poder de reação do Santos na partida. O Peixe saiu atrás do placar, mas empatou ainda antes do intervalo. Na etapa final ditou o ritmo e fez mais dois para conquistar a vitória que encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer.

"Fizemos um grande jogo. Um primeiro tempo muito bom. De fato o momento mais importante do nosso time foi quando tomamos o gol. E o mister reforçou isso no vestiário. Nosso poder de reação mental foi muito forte. Difícil, vínhamos de três derrotas, num volume muito bom contra uma equipe forte, vindo de três vitórias, confiança lá em cima. A gente toma um gol e reage muito rápido. Aumentamos o volume. Foi o que foi pedido e foi feito", avaliou.

O elenco santista também está na expectativa para a reestreia de Neymar com a camisa do Santos. O jogador já deve estar disponível na quarta-feira, quando o Peixe duela com o Botafogo-SP, pela sétima rodada. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Vila.