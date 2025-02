Arsenal faz cinco no Manchester City e é vice-líder do Campeonato Inglês

Com 50 pontos, seis a menos que o Liverpool, o Arsenal é o vice-líder do Inglês. Às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira, a equipe visita o Newcastle, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. No primeiro duelo, houve derrota por 2 a 0.

Já o Manchester City, com 41 pontos, mantém a quarta colocação. Em seu próximo compromisso, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, a equipe encara o Leyton Orient, da Terceira Divisão, às 9h15 de sábado, no Gaughan Group Stadium.

O jogo

No início da partida, com dois minutos, o zagueiro Akanji vacilou na saída de bola do City. Havertz pegou a sobra dentro da área e apenas rolou para Odegaard estufar as redes.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, Haaland empatou para os Citizens com um gol de cabeça após belo passe efetuado pelo brasileiro Savinho.