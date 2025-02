Arrascaeta destaca orgulho por alcançar recorde com a camisa do Flamengo: "Sensação de felicidade"

Arrascaeta aumentou a coleção de títulos com o Flamengo. Com a conquista da Supercopa Rei, com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, em Belém, ele e Bruno Henrique se tornaram os jogadores com mais taças pelo Rubro-Negro. O uruguaio comentou o feito.

"Sensação de felicidade, de gratidão. Mais que tudo também pelos meus companheiros, pela torcida e por quem está junto conosco, nossa família, que é o nosso braço direito, que está no dia a dia também nos ajudando nos momentos mais difíceis. É um enorme orgulho conquistar essa quantidade de títulos, estar na história deste clube e tomara que venham mais", afirmou, ao "Premiere".

Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique, contratados em 2019, têm 14 títulos pelo Flamengo, um a mais do que Zico, Júnior e Gabigol. E 2025 está apenas começando. Por sinal, com o uruguaio ainda aprimorando a forma física.