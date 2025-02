Alexey, do Flamengo, é eleito o MVP da Copa Super 8

O armador Alexey, do Flamengo, foi eleito o MVP da Copa Super 8, prêmio dado ao melhor atleta da competição. O jogador, campeão pelo Rubro-Negro, é o sétimo a conquistar o troféu de na história da competição.

O atleta fechou o torneio com médias de 12 pontos, 5,6 rebotes e 9 assistências para uma eficiência de 21,3. Além disso, Alexey se torna bicampeão do torneio, tendo vencido em 2022, justamente com o rival deste sábado, o Minas.