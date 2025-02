Abel explica mudanças na escalação do Palmeiras após rodízios e diz que vê "todas posições em aberto"

O Palmeiras venceu o Guarani, neste domingo, por 4 a 1, em duelo da sexta rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira explicou as modificações na equipe no que poderia ser o time titular, mas não descartou voltar a alternar os times, como dividido inicialmente. Além disso, para ele, todos os setores estão com vagas abertas.

"Nesse momento, todas as posições estão em aberto. Achei que hoje os que jogaram foram os que estão melhores na data de hoje. Tivemos uma semana para melhorar processos. A temporada é longa. precisamos de todo o elenco preparado para dar resposta. Gostaria de fazer 10 substituições em função dos jogos um em cima do outro. Não gosto que os jogadores se sentem em cadeira com encosto. Tem que jogar quem treina melhor, quem rende melhor e faz o que pedimos. Depois, competir entre eles. Está tudo em aberto", disse Abel.

"Posso fazer o rodízio. Não treino só 11 jogadores, treino 24. Hoje decidi fazer o que fiz porque estava vendo toda gente atrapalhada. Sei o que estamos fazendo e onde queremos chegar. Estou aqui há cinco anos e quando o Palmeiras entra no Paulista e as coisas não correm bem há sempre muito barulho. Se tiver que fazer rodízio outra vez, vou fazer, porque sei o que estou fazendo", disse o treinador.