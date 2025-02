Abel escala Palmeiras "titular" contra o Guarani e com mudança no ataque; veja times

O meio-campista uruguaio Emiliano Martínez, inscrito na competição na última semana, não foi relacionado para o duelo. O Verdão tem os desfalques do atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e do atacante Paulinho, tratando de uma cirurgia na perna direita. Além disso, Felipe Anderson, em transição física, também é baixa.

O Guarani, comandado pelo técnico Maurício Souza, está escalado com: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Tití, Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará, Geovane; João Victor, Luiz Miguel, João Marcelo.

A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Na última rodada, o Verdão empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Antes disso, perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri.

Ao todo, o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe fica na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, sete a menos que o líder São Bernardo. Enquanto o Guarani é líder do Grupo B, com sete pontos.