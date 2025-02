Velo Clube x Mirassol: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Velo Clube enfrentará o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, às 20h30 (de Brasília).



No Paulistão, o Velo Clube venceu apenas uma partida e ocupa a última colocação do grupo D com quatro pontos. O Mirassol é o líder do grupo A com 4 vitórias, somando 12 pontos.