Veja alternativas do Corinthians para ausência de dupla contra o Noroeste

O Corinthians entra em campo neste sábado (1) para enfrentar o Noroeste, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz conta com ausências importantes para o duelo e precisará fazer mudanças no time.

A dupla de volantes Alex Santana e José Martínez está suspensa. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, enquanto o venezuelano foi expulso na mesma partida.

A tendência é que o Timão vá a campo com Charles ao lado de Raniele e André Carrillo, em uma trinca de volantes. O meia armador deve ser Igor Coronado, junto com Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque.