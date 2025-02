Vasco marca no fim, empata com o Volta Redonda e perde a chance de assumir a ponta do Carioca

No duelo pela liderança do Campeonato Carioca, o Vasco marcou nos acréscimos e empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, neste sábado, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela sétima rodada do Estadual. Vegetti fez os dois gols do Gigante da Colina, que perdeu a oportunidade de assumir a ponta.

Após poupar o time na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, o técnico Fábio Carille novamente escalou força máxima no Vasco. Contudo, o Gigante da Colina não teve uma boa atuação. Entretanto, lutou até o fim e chegou ao empate.

O Volta Redonda, por sua vez, não se intimidou diante do Vasco. Após tomar a iniciativa do jogo, soube superar os momentos em que o rival foi superior e depois foi cirúrgico no ataque. Contudo, levou um duro golpe no fim.