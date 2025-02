Titular contra o Noroeste, Léo Mana avalia novo momento no Corinthians: "Posso muito mais"

O lateral direito Léo Mana, titular na vitória do Corinthians contra o Noroeste por 2 a 1, avaliou seu novo momento na equipe. Reserva imediato de Matheuzinho, o jovem revelado na base entende que tem muito a melhorar com a camisa do Timão.

"Estou feliz pelo meu momento. Tenho feito bons jogos, mas quero evoluir, posso muito mais", disse Léo Mana em contato com a imprensa na Neo Química Arena.

"Cara, estou fazendo jogos seguros defensivamente. Hoje (contra o Noroeste) apoiei mais, mas sinto que posso pisar mas na área, servir meus companheiros. Sinto que vou melhorar com o tempo", complementou Mana, que também havia atuado no triunfo diante a Ponte Preta, em Campinas.