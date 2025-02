Thiago Wild perde e Brasil precisa de virada histórica contra a França na Copa Davis

O Brasil fechou em desvantagem por 2 a 0 no primeiro dia de disputas de Copa Davis com a França, em Orléans. Thiago Wild (N.76 do ranking da ATP) perdeu para Arthur Fils (N.19) por 6-1 e 6-4, em 1h08. Pouco antes, na abertura do confronto, João Fonseca (N.99 no ranking da ATP) foi derrotado por Ugo Humbert (N.15), com parciais de 7-5 e 6-3.

Agora, a equipe brasileira vai precisar de uma virada histórica com três vitórias neste domingo para avanças às oitavas de final da competição. Se perder, vai disputar repescagem contra um dos 13 vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I, valendo vaga nesta mesma fase de Qualifiers para 2026.