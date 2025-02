Corinthians: Ramón Diaz confirma ausência de Memphis contra Novorizontino

O técnico Ramón Díaz confirmou que não terá o atacante Memphis Depay contra o Novorizontino, na segunda-feira. A ideia da comissão técnica do Corinthians é ter o holandês 100% para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Após a vitória do Timão contra o Noroeste, neste sábado, o treinador revelou que Memphis vinha tendo um desconforto no tornozelo. O atleta atuou os 90 minutos no triunfo em Itaquera e teve algumas chances de ir às redes.

"Memphis não vai viajar, vamos deixar ele se recuperando, vinha com um problema no tornozelo. Queremos ele 100%, assim como todo o grupo, para o clássico contra o Palmeiras. Estamos contentes com o grupo, como a equipe está crescendo. Estamos administrando os esforços e os jogadores estão respondendo bem. Jogamos bem", disse Ramón em entrevista coletiva.